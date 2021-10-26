На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 260 человек, в том числе 29 детей

Всего за сутки зафиксировано 40 летальных исходов Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 260 человек, в том числе 29 детей. Самому младшему пациенту 1 год, самому старшему – 95 лет. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

В Краснодаре заболели 59 человек, в Сочи – 29, в Апшеронском районе – 21. 20 новых пациентов в Ленинградском муниципалитете, 18 - в Анапе, 12 - в Армавире. В Горячем Ключе зафиксировано 11 новых случаев, в Красноармейском – 10. По 8 положительных тестов в Новороссийске и Лабинском районе, по 7 – в Кореновском, Кущевском, Мостовском.

- 5 заразившихся зафиксировано в Павловском районе, по 4 – в Отрадненском, Динском, Ейском и Успенском районах. В Абинском, Белореченском, Северском, Славянском районах по 3 случая заболевания. В Курганинском, Тихорецком муниципалитетах – по 2. По одному новому пациенту в Геленджике, Брюховецком, Кавказском, Калининском, Гулькевичском и Новокубанском районах, - сообщает Оперштаб края.

Всего за последние сутки скончались 40 человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 110 пациентов, на ЭКМО – 6.