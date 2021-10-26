На Кубани предприятие по изготовлению электрооборудования увеличило производительность труда

Кубанское предприятие по изготовлению электрооборудования увеличило производительность труда Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае предприятие по изготовлению электрооборудования и солнечной энергетики увеличило производительность труда. Сократить процесс удалось в два раза. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, благодаря внедрению бережливого производства в изготовлении односторонней сборочной камеры процесс монтажа продукции по времени сократился в два раза.

– Стоимость запасов в производстве уменьшилась в 3 раза, более чем в 1,5 раза сократилось время процессов. Компания привержена ESG-принципам - в своей работе она учитывает благоприятное влияние на окружающую среду. 7% выручки предприятия – это солнечные батареи для альтернативной энергетики, – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Нацпроект «Производительность труда» рассчитан на реализацию до 2024 года. В его целях добиться показателя предприятий не ниже 5% в год.