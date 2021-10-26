Суд обязал жителя Гиагинского района Адыгеи возместить ущерб за энерговоровство

Фото: "Россети Кубань".

Судебный иск «Россети Кубань» на сумму 84 тыс. рублей в отношении жителя Гиагинского района Республики Адыгея о взыскании суммы неосновательного обогащения в результате бездоговорного потребления электрической энергии удовлетворен в полном объеме в Гиагинском районном суде.

В мае 2020 года энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выявили и пресекли факт бездоговорного потребления электрической энергии в Гиагинском районе республики. Гражданин не заключил договор на потребление электрической энергии и самовольно подключился к электрической сети компании, что является правонарушением и преследуется по закону.

По вышеуказанному факту энергетики составили акт о бездоговорном потреблении электрической энергии. Сумму нанесенного ущерба, который составил 29767 кВт*ч на сумму порядка 84 тыс. рублей, рассчитали исходя из требований «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

Правонарушитель отказался добровольно погасить образовавшуюся в результате незаконных действий задолженность по электроэнергии. Теперь расхитителю электрической энергии придется погасить не только сумму ущерба, но и судебные расходы.

Энергетики напоминают: самовольные подключения (бездоговорное потребление) к электрическим сетям и действия потребителей по занижению объема фактически потребленной электроэнергии (безучетное потребление) приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования, и, как следствие, к нарушению энергоснабжения населенных пунктов, социально значимых объектов, тем самым создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Хищение электроэнергии является правонарушением, влекущим административную и уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

О фактах правонарушений в сфере электроэнергетики можно сообщить в правоохранительные органы либо по телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).