Депутаты «Единой России» приняли во фракцию новых парламентариев. Фото: kubzsk.ru

В кубанском парламенте состоялось собрание фракции «Единой России». Провел его ее руководитель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как сообщает пресс-служба ЗСК, сначала рассмотрели вопрос о приеме в состав фракции Михаила Ковалюка и Алексея Стриги, которые от партии «Единая Россия» входят в территориальные группы №28 и №23. Они зарегистрированы депутатами ЗСК вместо избранных депутатами Госдумы Сергея Алтухова и Курской областной Думы Владимира Агафонова.

Михаил Ковалюк – бывший депутат ЗСК третьего и пятого созывов, а Алексей Стрига – молодой предприниматель.

- В рядах депутатского корпуса ЗСК – представители самых разных сфер деятельности. Уверен, наши новые коллеги органично вольются в общую работу. На ближайшей сессии мы определим, в какие комитеты они войдут, – отметил Юрий Бурлачко. - Полагаю, Михаил Ковалюк и Алексей Стрига внесут достойный вклад в развитие краевого законодательства и будут работать в своих избирательных округах так же активно, как и их предшественники.

По актуальной теме доложил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. По его словам, на подготовку к отопительному сезону в регионе было выделено 5,8 млрд рублей. В результате запущены 2801 котельная, обслуживающая население и объекты соцсферы, а также 3320 км тепловых сетей.

Строительство и реконструкция котельных и теплотрасс в регионе осуществляются в рамках подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Из острых проблем остаются задолженность теплоснабжающих организаций за потребленный газ. На сегодняшний день ее уровень снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При непосредственном участии членов фракции удалось стабилизировать ситуацию в отдельных муниципалитетах благодаря заключению концессионных соглашений и привлечению инвесторов.

Председатель ЗСК порекомендовал профильному комитету усилить контроль за реализацией подпрограммы.

- Нужно создать все условия, чтобы в период отопительного сезона в домах жителей края было тепло. Но и теплоснабжающие организации должны своевременно оплачивать поставки газа. Наблюдается снижение кредиторской задолженности по региону, и эту динамику необходимо сохранить, – подчеркнул Юрий Бурлачко. - Депутатам-единороссам поручается во взаимодействии с главами муниципалитетов уделять больше внимания этому вопросу в своих избирательных округах.

По всем рассмотренным вопросам депутаты-единороссы приняли соответствующие решения.