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Общество26 октября 2021 12:50

В Сочи 28 октября состоится заседание Совета командующих Пограничными войсками

В мероприятии примут участие делегации от девяти пограничных ведомств
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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28 октября в Сочи пройдет заседание Совета командующих Пограничными войсками. В нем примут участие ведомства Содружества Независимых Государств, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, взаимодействующих органов СНГ, а также Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

- Планируется проанализировать обстановку на внешних границах государств, а также обсудить тенденции ее развития в 2022 году, - сообщают организаторы.

Помимо этого, руководители пограничных ведомств рассмотрят вопросы развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах деятельности.