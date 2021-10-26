В Сочи 28 октября состоится заседание Совета командующих Пограничными войсками

28 октября в Сочи пройдет заседание Совета командующих Пограничными войсками. В нем примут участие ведомства Содружества Независимых Государств, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, взаимодействующих органов СНГ, а также Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

- Планируется проанализировать обстановку на внешних границах государств, а также обсудить тенденции ее развития в 2022 году, - сообщают организаторы.

Помимо этого, руководители пограничных ведомств рассмотрят вопросы развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах деятельности.