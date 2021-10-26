На Кубани школьники могут научиться снимать короткометражные фильмы

Кубанские школьники смогут создавать короткометражные фильмы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские школьники смогут научиться снимать короткометражные фильмы. Для этого с 8 по 10 ноября пройдет «Культурный марафон», сообщает пресс-служба краевой администрации.

В текущем году ежегодное событие проводится в рамках 125-летия первого киносеанса в России. А участвовать в марафоне могут ученики, педагоги и родители.

В частности, для желающих разработаны интерактивные уроки, в которых расскажут, как устроено кино и как режиссеры добиваются эмоций зрителя. Кроме того, школьники смогут организовать киноклуб в своем учреждении.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Культурного марафона» при поддержке "Яндекса".