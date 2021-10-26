В Краснодаре 13 кандидатов претендуют на должность главы города

Уже 13 кандидатов претендуют на должность главы Краснодара Фото: krd.ru

В Краснодаре на должность мэра уже претендуют 13 кандидатов. Накануне еще 7 человек подали документы на конкурс по отбору кандидатур. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, конкурсная комиссия приняла документы глав администрации Западного округа Дмитрия Водолацкого, Калининского сельского округа Виталия Катунина, заместителя гендиректора коммунальной службы Елены Тихоновой. Претендуют на должность главы краевого центра и главный инженер комплексной лаборатории Алексей Белков, замдиректора по экономическому развитию водопроводно-канализационного хозяйства Геленджика Сергей Дедусов. Еще два пакета документов подали директор по развитию краснодарского ИП Игорь Пирог и индивидуальный предприниматель Игорь Кальянов.

Ранее для участия в конкурсе насчитывалось шесть кандидатов, один из которых бывший вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Накануне после назначения и.о. главы Краснодара он также подал документы.

Напомним, приме завершится 29 октября в 17:00. А конкурс по отбору кандидатур назначен на 15 ноября.