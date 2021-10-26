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Общество26 октября 2021 13:31

В Геленджике избрали нового атамана

Михаил Алексей прошел казачий обряд – порку
Светлана ОВДЕЙ
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В Геленджике накануне избрали нового атамана. Назначенного хорунжия Михаила Алексея по казачьей традиции выпороли нагайкой по оголенной спине, сообщает местная газета «Прибой».

- Казак без веры - не казак, православие и казачество неразделимы. Важно преумножить взаимодействие казачьего общества с Русской Православной церковью. В приоритете и идея казачьего товарищества. Это та сила казачьего народа, которая должна быть вновь востребована, - отметил новый атаман Михаил Алексей.

Казачий обряд с новым атаманом провел председатель Совета стариков Иван Сопнев. Он три раза ударил нагайкой по спине.