В Геленджике избрали нового атамана

В Геленджике накануне избрали нового атамана. Назначенного хорунжия Михаила Алексея по казачьей традиции выпороли нагайкой по оголенной спине, сообщает местная газета «Прибой».

- Казак без веры - не казак, православие и казачество неразделимы. Важно преумножить взаимодействие казачьего общества с Русской Православной церковью. В приоритете и идея казачьего товарищества. Это та сила казачьего народа, которая должна быть вновь востребована, - отметил новый атаман Михаил Алексей.

Казачий обряд с новым атаманом провел председатель Совета стариков Иван Сопнев. Он три раза ударил нагайкой по спине.