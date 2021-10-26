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Общество26 октября 2021 13:55

Кубанские компании-участники ВЭД региона побывали на Международном таможенном форуме

Конференция проходила 21 и 22 октября в Москве
Светлана ОВДЕЙ
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Кубанские компании-участники ВЭД региона побывали на Международном таможенном форуме. Конференция проходила в Москве 21 и 22 октября. Об это сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Так, в первый день состоялся прямой мост с Центрами электронного декларирования, во время которого участникам продемонстрирована работа ЦЭД. Во второй день форума обсуждались социальные и инвестиционные льготы, в частности, подробно рассмотрено использование цифровых инструментов таможенными органами и компаниями для управления изменениями в международной торговле.

Участники из Краснодарского края отметили пользу форума для развития ВЭД и экспортного потенциала Кубани и страны в целом.