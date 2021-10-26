В Сочи 50 детей-сирот получат жилье в 2021 году

В Сочи 50 детей-сирот получат квартиры в текущем году Фото из архива КП

В Сочи в текущем году жильем обеспечат 50 детей-сирот. На эти цели отведено более 16 миллионов дополнительных средств из бюджета муниципалитета. Об это накануне сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

- В октябре объявлен ещё 41 электронный аукцион на приобретение недвижимости, более половины из которых уже проведены. Специалисты осматривают помещения и составляют акты приёма-передачи квартир, - написал глава Сочи.

Подчеркивается, что в настоящее время подбираются квартиры еще для 20 человек. А в ноябре определят поставщиков недвижимости.

Отметим, что жилье для нуждающихся граждан приобретают за счет регионального бюджета. Квартиры располагаются на территории Краснодарского края.