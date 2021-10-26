С кубанской свинофермы сняли карантин, который вводил Александр Ткачев

Вспышку опасного заболевания в комплексе обнаружили еще в июне 2014 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С кубанской свинофермы сняли карантин, который вводил еще бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о территории бывшей свинотоварной фермы, расположенной неподалеку от станицы Старовеличковской Калининского района края. Именно здесь обнаружили очаг опасного заболевания - блютанга.

По словам ветслужбы, к данному заболеванию восприимчивы все жвачные животные (овцы, крупный рогатый скот, козы и другие дикие и домашние животные). Болезнь, вызванная вирусом, распространяется через укусы паразитов, например, комаров. Как правило, инфекция носит сезонный характер - она появляется в начале лета, достигает пика заболеваемости в жаркие дождливые месяцы и исчезает с наступлением холодов.

Блютанг или как его еще называют «синий язык» не опасен для человека, но среди животных может вызвать массовый падеж. Чтобы избежать распространения инфекции 30 июня 2014 года на предприятии объявили карантин. Ограничения обычно вводятся минимум на 60 дней. Но в данном случае потребовалось гораздо больше времени - меры не снимали больше 7 лет.

- На основании заключения от 25 октября 2021 года о выполнении мероприятий и представления руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края постановляю отменить ограничительные мероприятия на территории на территории бывшей свинотоварной фермы, - указано в новом постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.