До 10 лет колонии грозит мужчине, укравшему у жителя Туапсе 3,7 млн и ювелирные украшения

Мужчина похитил у жителя Туапсе 3,7 млн рублей и ювелирные украшения Фото из архива КП

На Кубани жителю Северского района грозит до 10 лет лишения свободы за кражу. Преступление он совершил на территории Туапсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В правоохранительные органы обратился местный житель, который в один день не обнаружил в сейфе деньги – 3,7 миллионов рублей. Из дома также таинственно исчезли ювелирные украшения.

Полицейские осмотрели место преступления и нашли зацепку, по которой и вышли на грабителя, - потушенную сигарету. Экспертизой ДНК была определена личность злоумышленника – им оказался 55-летний житель Северского района.

Пока никого не было в доме, он проник на территорию, отключил сигнализацию и взломал сейф, из которого забрал деньги, а также прихватил золотые украшения. Общий ущерб от кражи составил 4,7 миллионов рублей.

При обыске у злоумышленника обнаружены пятитысячные купюры , украшениями он распорядился в личных целях .

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас злоумышленник находится в заключении под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет,- сообщили в краевом МВД.