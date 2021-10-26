Подросток погиб от удара током в Успенском районе Кубани

На Кубани 14-летний подросток погиб от удара током Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Успенском районе Кубани школьника убило от удара током. Трагедия произошла в селе Коноково муниципалитета, сообщают местные правоохранительные органы.

Группа школьников гуляла на ж/д станции. В какой-то момент 14-летний подросток взобрался на вагон-цистерну, на котором задел провод напряжением 27 тысяч вольт. Мальчика сразу ударило током, отчего он скончался на месте.

В настоящее время ведется следствие и устанавливаются обстоятельства произошедшего.