Более 120 зеленых зон благоустроили в 2021 году на Кубани

На Кубани с 2017 года уже обновили более тысячи зеленых зон Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с начала текущего года благоустроили 121 зеленую зону. Всего запланировано обустроить 232 территории, 80% из которых расположены в сельской местности. Об этом накануне сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В муниципалитетах региона, в частности, обновляют парки, скверы и придомовые территории. В общественных зонах заменяют дорожное покрытие, устанавливают скамейки и проводят новое освещение, оборудуют детские и спортплощадки.

Так, в октябре в Белореченске открыты площадки по улицам Интернациональной и Ленина, в Ленинградском районе обустроили парк поселка Образцовый. Реконструкция коснулась и Динского районе – здесь провели работ на 25 тысячах квадратных метров по улице Садовой в поселке Украинском и по улице Мира в станице Пластуновской.

С 2017 года в регионе уже обновили более тысячи парков и общественных территорий. В текущем году план выполнен на 65%.