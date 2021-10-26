Два грузовика столкнулись в Абинском районе Кубани

Грузовик МАН, пострадавший в ДТП Фото: отдел ГИБДД Абинского района

В Абинском Кубани районе накануне произошло ДТП. Два грузовика столкнулись на трассе Краснодар-Верхнебаканский. Об этом сообщает отдел ГИБДД Абинского муниципалитета.

Так, водитель МАН не рассчитал при движении дистанцию. Из-за этого произошло столкновение с грузовиком МАЗ. Оба авто передвигались с прицепом.

- В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Красноармейском районе Кубани в ДТП погибла молодой водитель. Легковушка, которой управляла девушка, столкнулась с грузовиком.