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Происшествия26 октября 2021 15:33

Два грузовика столкнулись в Абинском районе Кубани

ДТП произошло на трассе Краснодар-Верхнебаканский
Светлана ОВДЕЙ
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Грузовик МАН, пострадавший в ДТП Фото: отдел ГИБДД Абинского района

Грузовик МАН, пострадавший в ДТП Фото: отдел ГИБДД Абинского района

В Абинском Кубани районе накануне произошло ДТП. Два грузовика столкнулись на трассе Краснодар-Верхнебаканский. Об этом сообщает отдел ГИБДД Абинского муниципалитета.

Так, водитель МАН не рассчитал при движении дистанцию. Из-за этого произошло столкновение с грузовиком МАЗ. Оба авто передвигались с прицепом.

- В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Красноармейском районе Кубани в ДТП погибла молодой водитель. Легковушка, которой управляла девушка, столкнулась с грузовиком.