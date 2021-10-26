На Кубани более 5 млн рублей субсидий направят на поддержку промышленных предприятий

На поддержку промышленных предприятий Кубани выделят более 5 миллионов рублей субсидий Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае на поддержку промышленных предприятий направят более 5 миллионов рублей. Средства позволят возместить часть затрат производств. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Субсидии в объеме более 4 миллионов рублей, в частности, получат четыре предприятия из Краснодара, Динского и Отрадненского районов, профиль производства которых – оборудование для обработки металлов, металлические конструкции и матрасы. Предприятие по изготовлению продукции из пластмассы получит 450 тысяч рублей, а полмиллиона выделят производству полипропиленового шпагата.

Всего в текущем году 36 кубанским предприятиям рассчитаны субсидии объемом более 140 миллионов рублей.