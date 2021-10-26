В Сочи 88% работников сферы образования получили прививку от COVID-19

В 50-ти образовательных учреждениях сочи коллективы привиты от COVID-19 на 100% Фото из архива КП

В Сочи 88% работников отрасли образования получили прививку от COVID-19. В ближайшее время педагоги пройдут ревакцинацию от коронавируса по истечении полугода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подчеркивается, что в 50 образовательных учреждениях работники уже привиты на 100%. Всего в городе работает 6700 специалистов в 167 организациях.

В учреждениях соблюдаются антиковидные требования. Так, на входе измеряют температуру, проводится санитарная обработка помещений, а в школах сохраняется формат работы закрепления кабинета для класса. В организациях оборудованы 3,5 тысячи рециркуляторов, обеззараживающих воздух.

Кстати, 28 октября школьники Сочи уходят на плановые осенние каникулы. Они совпадают в объявленными по всей России выходными из-за эпидемиологической ситуации.