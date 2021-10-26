ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Новороссийске на сумму более 3 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию на сумму 3,3 млрд рублей на срок до пяти лет компании «Неометрия», одному из крупнейших застройщиков на юге России. Средства будут направлены на строительство второй очереди жилого комплекса «Облака» на 1,2 тыс. квартир в Новороссийске.

Жилой комплекс из 24 этажей строят в южной части города в 2,5 км от моря. Общая площадь объекта будет составлять более 100 тыс. кв. м. Среди его преимуществ – двухуровневый паркинг, закрытый двор, панорамное остекление, а также безбарьерная среда. В шаговой доступности находятся несколько школ, детских садов, больница и другие объекты инфраструктуры.

«ВТБ активно работает с крупнейшими застройщиками Краснодарского края. Сотрудничество банка и CК «Неометрия» началось два года назад, в прошлом году мы поддержали два новых проекта компании. Мы рады развитию нашего партнерства, в результате которого люди получат возможность приобрести удобные современные квартиры в одной из самых выгодных локаций Новороссийска», − отметил Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

«Вторая очередь ЖК "Облака" относится к классу "комфорт-плюс" и отличается уникальной архитектурой и "умными" планировочными решениями. Такой формат жилья создан с учетом потребностей и взрослых, и детей. В новом ЖК мы стремились продумать каждую деталь, расширили проект благоустройства, добавили лучшие решения в проектировании и строительстве. Поддержка ВТБ позволит нам сдать еще один объект в рамках проектного финансирования, грамотно спланировать расходы и обеспечить более 2 тысяч человек новым жильем», – прокомментировал Александр Спасов, финансовый директор Девелопмент ЮФО CК «Неометрия».

СПРАВКА «КП»

CК «Неометрия» специализируется на многоквартирном жилищном строительстве. По объемам возводимого жилья входит в топ-3 застройщиков ЮФО и лидирует в Сочи и Новороссийске. Компания реализовала 26 проектов общей площадью 1 млн кв. м и сегодня строит еще 1,5 млн кв. м.