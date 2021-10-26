В Новороссийске сотрудники полиции спасли пенсионера с сердечным приступом

Сотрудники полиции Новороссийска спасли пенсионера с сердечным приступом Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Новороссийске сотрудник полиции спасли пенсионера с сердечным приступом. Мужчине стало плохо во время ссоры с родственником, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место, где разразился бытовой конфликт, по сигналу выехали правоохранители. Во время работы с правонарушителем они заметили, что 68-летнему мужчине стало плохо – у него случился сердечный приступ. Тогда старший сержанта полиции Александр Зосим и младший сержант полиции Александр Ромашин начали оказывать пенсионеру первую помощь и пробыли с ним до приезда «Скорой».

Николай Филиппович – так зовут мужчину, которого спасли правоохранители, - уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Он обратился в УМВД по Новороссийску с благодарностью за оказанную помощь.