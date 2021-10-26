До 15 ноября необходимо достроить скейт-парк в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Новый скейт-парк в Юбилейном микрорайоне Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

В Юбилейном микрорайоне Краснодара возводят скейт-парк, готовность которого составляет 80%. Теперь завершить стройку на объекте необходимо до 15 ноября. Такое поручение дал и.о. главы краевой столицы Андрей Алексеенко в ходе проверки работ.

Завершить строительство нового парка для скейтеров планировалось на месяц ранее, однако сроки сдвинулись. Подрядчик, в свою очередь, объяснил это корректировкой проекта, например, увеличением площади парка.

— В середине ноября приедем еще раз, чтобы убедиться, что скейт-парк готов для посещения, - это крайний срок. Необходимо ускориться, привлечь дополнительных рабочих: скейт-парк ждет молодежь микрорайона, — отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, на месте деревянного скейт-парка возводят бетонную конструкцию, так как прежняя пришла в негодность. Кроме того, шум площадки мешал жилым домам.

Новый скейт-парк строят ближе к реке Кубань и дальше от жилья. А шум на участке планируют предотвратить земляным валом, который позже озеленят.