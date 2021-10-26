В Краснодаре перед судом предстанут застройщики за обман более 600 дольщиков

Более 600 дольщиков пострадали от мошенничества подрядчиков в Краснодаре Фото из архива КП

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали подрядчики ЖК «На Магистральной». Они предстанут перед судом за обман более 600 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, с 2016 по март 2020 года гендиректор, учредитель и бывший руководитель подрядчика украли у участников долевого строительства деньги, которые выплачивались за будущую недвижимость. В результате пострадал 631 человек, оплативший квартиру в одной из многоэтажек ЖК «На Магистральной». Кроме того, обвиняемые, подделав документы, не уплачивали налоги – всего более 29 миллионов рублей.

Имущество одного из злоумышленников арестовано на сумму более 300 миллионов рублей. Сами мошенники вину признали частично.

- Уголовное дело составило более 100 томов, проведено порядка 1000 следственных действий и собрана доказательственная база. В ближайшее время материалы будут переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В свою очередь, пострадавшие получат приобретенное жилье. Объект достроят с региональной поддержкой за счет системы федерального Фонда обманутых дольщиков.