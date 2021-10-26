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Здоровье26 октября 2021 17:45

В Краснодаре усилили контроль за соблюдением масочного режима

За два дня – 25 и 26 октября – проверено порядка 70 единиц общественного транспорта
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани режим повышенной готовности продлен до 1 декабря - необходимо носить маски и перчатки Фото: Владимир Веленгурин

На Кубани режим повышенной готовности продлен до 1 декабря - необходимо носить маски и перчатки Фото: Владимир Веленгурин

В Краснодаре усилен контроль за соблюдением масочного режима. Так, за два дня, 25 и 26 октября, в краевом центре проверены порядка 70 единиц общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В результате протоколы уже составили на трех водителей.

Во всех автобусах, маршрутках, трамваях для пассажиров подготовлены средства индивидуальной защиты. А салоны ежедневно обрабатывают санитарными средствами.

Напомним, на Кубани режим повышенной готовности продлен до 1 декабря. Для граждан сохраняются предписания о ношении масок и перчаток.

А с 30 октября по 7 ноября – в дни внеплановых выходных – посещать досуговые места можно будет только при предъявлении QR-кода.