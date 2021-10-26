Шесть медалей завоевали кубанские спортсмены на первенстве Европы по боксу

Всего на Кубани боксом занимаются свыше 24,5 тысяч человек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские спортсмены накануне выступали на первенстве Европы по боксу. По итогам турнира, проходившего в Черногории, в копилке края – шесть медалей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, два золота взяли Валерия Линькова из Красноармейского района и Надежда Голубева из Анапы. Три серебра завоевали также боксеры из города-курорта Алина Пушкарь, Анастасия Демурчян и Акима Павлюков, а бронза у Арины Востриковой из Красноармейского района.

А по итогам первенства сборная России заняла общекомандное первое место, завоевав 21 медаль.

На Кубани боксом занимаются свыше 24,5 тысячи человек, а в состав сборной России сходят 82 спортсмена.