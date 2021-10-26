В общественном транспорте Краснодара ловят нарушителей масочного режима

В общественном транспорте Краснодара рекомендовано находиться в маске. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевой столице по поручению и.о.мэра Андрея Алексеенко возобновились проверки соблюдения масочного режима. Нарушителей антиковидных мер ловят в общественном транспорте города. За 25 и 26 октября комиссия проверила около 70 транспортных средств и составила три протокола на водителей, которые находились в салоне транспорта без масок.

- Пассажирам краснодарского городского транспорта по желанию предоставят средства индивидуальной защиты - маски и средства для дезинфекции. Ответственность за нарушение противоковидного режима несет, прежде всего, компания-перевозчик, - пояснили в мэрии.

Перед выходом на маршрут транспорт дезинфицируют. Также обработку контактных поверхностей — поручней и дверей — проводят на конечных остановках. Режим повышенной готовности на территории края продлен до 1 декабря 2021 г.