Врачей, продающих сертификаты вакцинирования, будут лишать лицензии

Все сертификаты вакцинации будут проверять на подлинность. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова заявила о том, что по отношению к врачам, которые торгуют сертификатами о вакцинировании, не будет никакого снисхождения. Пойманного за руку медика уволят и лишат лицензии на дальнейшую медицинскую деятельность. Это связано со сложной эпидобстановкой в регионе.

– Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле. Они попадают в статистику как вакцинированные, портят ее, - рассказала Анна Минькова.

Согласно статистике, среди заболевших COVID-19 - 4% прошли полную вакцинацию «Спутник V», 3% - прививкой «КовиВак» и 4,3% - «ЭпиВакКороной». По словам медиков, это очень небольшие цифры. Но проблема в том, что как когда начинают проверять подлинность сертификатов вакцинации заболевших, выясняется, что они фальшивые. В администрации региона заявили, что бороться с антипривочниками намерены самыми жесткими способами.