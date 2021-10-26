Количество резервных коек в кубанских ковидных госпиталях будет увеличено Фото: Мария ЛЕНЦ

В ковидных госпиталях Краснодарского края развернут дополнительные места. Медики и больницы не справляются с нагрузкой. Сейчас в регионе из 7 тысяч ковидных коек, свободно чуть более 17% фонда. Сложившуюся на Кубани эпидобстановку вице-губернатор края Анна Минькова обсудила с заместителями глав районов.

– Ковидные госпитали перегружены, коечный фонд стремительно сокращается. Свободными остаются 1 327 коек. При этом мы должны держать свободным 20%, чтобы в случае нарастания новых случаев смогли быстро занять эти койки новыми пациентами. Значит, мы должны развернуть дополнительные койки, - рассказала Анна Минькова.

Существует и острый дефицит медицинского персонала. Резерв медработников уже закончился. Выровнять ситуацию и избежать большого количества «тяжелых» больных поможет увеличение темпов вакцинации.

С 30 октября в регионе нерабочая неделя, которая должна стабилизировать ситуацию. Под запретом спортивные и массовые мероприятия. На курортах Кубани повсеместно будут требовать QR-код о вакцинации с портала «Госуслуги».