В Краснодарском крае тестируют автоматизированную систему выплат при ЧС

Жители Кубани будут получать выплаты при ЧС в новом автоматизированном режиме. Это касается компенсаций трех видом трех видов: единовременной материальной помощи, выплате в связи с утратой имущества первой необходимости и в связи с нанесением вреда здоровью. Подать заявление пострадавшие во время ЧС смогут с помощью государственных сервисов, работа которые сейчас настраивается под пилотный проект. Как сообщили в администрации Краснодарского края, соглашение об испытаниях новой системы уже подписано между региональными властями и Департаментом оперативного управления МЧС России. Контролирует Правительство РФ.

- Во время чрезвычайных ситуаций, важны скорость принятия решений и максимально оперативная помощь. Цифровизация позволит вывести этот процесс на новый уровень, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Новый принцип будет функционировать по принципу единого окна и избавит людей от бюрократической волокиты. Кубань входит в число пилотных регионов, где работает Межведомственная рабочая группа по цифровизации процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС.