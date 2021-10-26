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Общество26 октября 2021 19:31

В Краснодарском крае тестируют автоматизированную систему выплат при ЧС

После обкатки на Кубани, система будет внедрена на территории всей страны
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Кубани будут получать выплаты при ЧС в новом автоматизированном режиме. Это касается компенсаций трех видом трех видов: единовременной материальной помощи, выплате в связи с утратой имущества первой необходимости и в связи с нанесением вреда здоровью. Подать заявление пострадавшие во время ЧС смогут с помощью государственных сервисов, работа которые сейчас настраивается под пилотный проект. Как сообщили в администрации Краснодарского края, соглашение об испытаниях новой системы уже подписано между региональными властями и Департаментом оперативного управления МЧС России. Контролирует Правительство РФ.

- Во время чрезвычайных ситуаций, важны скорость принятия решений и максимально оперативная помощь. Цифровизация позволит вывести этот процесс на новый уровень, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Новый принцип будет функционировать по принципу единого окна и избавит людей от бюрократической волокиты. Кубань входит в число пилотных регионов, где работает Межведомственная рабочая группа по цифровизации процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС.