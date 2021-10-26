В автомобиль инспектора ДПС врезался невнимательный водитель на Кубани

Инспектор ДПС попал в больницу после аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Апшеронске невнимательный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал сотрудник районной дорожно-постовой службы. Как сообщил источник в правоохранительных органах, местный житель на своем автомобиле «Лада Калина» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в впереди идущее авто «KIA Rio», в котором находился майора полиции. От удара полицейских получили травмы средней тяжести и находится на лечении.

- Сотрудник полиции находился в личном автомобиле, в нерабочее время и в гражданской одежде, он был трезв. В результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника, -рассказал источник в правоохранительных органах.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного расследования