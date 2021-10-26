В Краснодаре реконструируют Тропу здоровья

Краснодарскую Тропу здоровья ждут перемены. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарском парке 30-летия Победы пройдет реконструкция городской Тропы здоровья. Как сообщили в мэрии, работы начнутся уже в следующем году по распоряжению и.о. главы города Андрея Алексеенко. Сейчас заканчивают оформление земельно-правовой документации и проект проходит последние проверки перед госэкспертизой.

— Тропа здоровья любима горожанами, которые следят за своим здоровьем. Здесь занимаются спортом и отдыхают. Объект уже давно нуждается в благоустройстве. Это серьезная задача, она довольно масштабная, и приступать к ней нужно как можно скорее, - - рассказал и.о. мэра Андрей Алексеенко.

Разработчики постарались сократить вмешательство в природный ландшафт. Сейчас идет работа над подъездными путями к Тропе, а также делают разметки новых уровней для бегунов и велосипедистов. На дорожках будет уложено специальное покрытие.