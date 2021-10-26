Игроки кубанского гандбольного клуба СКИФ сократили тренировки

Гандбольный клуб СКИФ столкнулся с финансовыми трудностями. фото: skif-kuban.ru

Игроки гандбольного клуба СКИФ заявили, что отказываются от двухразовых тренировок и переходят на одну тренировку в день. Причина в систематических задержках зарплаты. В клубе тяжелая финансовая ситуация. Как заявили в тренерском штабе, основной спонсор практически не поддерживает связь с командой.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать помощь одному из старейших гандбольных клубов России.

Из-за шаткой финансовой ситуации участие СКИФа в соревнованиях под вопросом.