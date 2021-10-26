Арестованы 11 тысяч участков, которые незаконно вывели из состава Сочинского нацпарка

На заповедных землях уже успели вырасти коттеджные поселки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центральный суд Сочи наложил арест на 11 тысяч участков, которые незаконно вывели из состава Сочинского национального парка. Земли арестованы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, махинации с заповедными землями длились годами и провернул это все не один человек, а пока неустановленная группа лиц.

Как сообщили источник в Следственном комитете, земли выводились из состава национального парка по подложным документам, а потом участки регистрировали в Россреестре.

На участках уже успели появиться многоэтажные жилые дома. Их владельцы сейчас пытаются оспорить факт ареста и доказать, что владеют землей на законных основаниях.