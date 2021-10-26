Развитие казачества в Адыгее обсудили атаман Кубанского казачьего войска и глава республики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Александр Власов и Мурат Кумпилов 26 октября обсудили развитие казачества в Адыгее. В Майкопский казачий отдел входит почти 6 тысяч человек. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, казаки участвуют в общественной жизни республики. Они вхожи в республиканский Общественный совет и в другие коллегиальные органы региона.

– Отделы Кубанского казачьего войска расположены не только на территории Краснодарского края, но и во многих других регионах страны. Эта большая работа невозможна без укрепления межведомственного взаимодействия и межрегионального сотрудничества с органами власти, - рассказал атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов.

На территории Майкопского казачьего отдела открыты 292 казачьих класса, где обучается свыше 5,3 тыс. кадетов. Также в республике проводят межрегиональный фестиваль казачьей культуры.