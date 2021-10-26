В Краснодаре спасатели потушили мотоцикл

В Краснодаре столкнулись маршрутка и мотоцикл Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре на пересечение улиц Северной и Карл Маркса столкнулись пассажирская маршрутка и мотоцикл. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, информацию о ЧП диспетчер Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона получил в 17.50. Очевидцы сообщили о том, что после удара загорелся мотоцикл.

Возгорание было ликвидировано в 18.00. Также спасателям пришлось смывать с асфальта горюче-смазочные материалы, которые вытекли из мотоцикла.

К ликвидации последствий привлечено от МЧС России 8 человек, 2 ед. техники.

Правоохранительные ораны устанавливают все детали произошедшего,чтобы привлечь к ответственности виновное лицо. Как сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, мотоциклом управлял 22-летний житель Калужской области. Мотоциклист не уступил дорогу маршрутке и спровоцировал ДТП. Байкер доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В маршрутке на момент столкновения находилось 10 пассажиров. Помощь врачей никому из них не потребовалась.