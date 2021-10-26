Пострадавшие от взрыва бомбы в Новороссийске готовятся к судам

Осколками бомбы и камнями повредило пять домов. Фото: @natvlad2610

Жители поселка Мысхако продолжают выяснять, кто будет возмещать ущерб, который они понесли из-за разминирования военной бомбы, пролежавшей на дне Черного моря со временя битвы с фашистами.

Напомним, 20 октября под Новороссийском была уничтожена авиационная фугасная бомба. Операцией руководили военные водолазы. Мероприятие было согласовано с мэрией и городской службой ГО и ЧС. Однако, взрыв оказался такой силы, что осколками накрыло улицу Пограничную. Пострадали пять жилых домов и гостиница, расположенные ближе всех к береговой линии.

Главный вопрос, который сейчас интересует местных жителей- кто и когда возместит им ущерб. В мэрии пострадавшим сообщили, что ответственность лежит на военных и рекомендовали обратиться в суд. В свою очередь, городские власти готовы оказать юридическую помощь пострадавшим.