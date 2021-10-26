Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 22:55

Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 октября 2021

На территории курорта запланированы временные отключения электроэнергии
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителям Сочи придется смириться с временным отключением электроэнергии

Жителям Сочи придется смириться с временным отключением электроэнергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают в Сочинских электросетях, на территории Адлерского района запланирован планово-предупредительный ремонт, который повлечет за собой временные неудобства для горожан. Проживающим по нескольким улицам придется провести какое-то время без света. Ограничения коснутся жителей улиц Светогорская, Вологодская, Святогорская, Шиловская, Налбандяна, Гастелло, Школьная, Урожайная, Белореченская, Ворошиловградская, Кутаисская и Каспийская, также будут обесточены переулки Горный и Нагорный, садовое товарищество Норильск и ООО «АдлерСтрой».

В течение нескольких часов 08:00 и 19:00 не будет благ цивилизации на улицах Пятигорская, Абовяна Леселидзе, Вишневая, Земнухова и в садовых товариществах "Заполярник", «777» и «Заря» Хостинского внутригородского округа.

Останутся без света несколько кварталов и в Центральном районе. Здесь электрики планирует заменить электрооборудование на улицах Яблочная, Целинная, Санаторная, Восточная, Виноградная, Роз, Павла Корчагина, Красная, Пионерская, Комсомольская и Волжская, а также на переулках Ряжский, Виноградный и Теневой.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.