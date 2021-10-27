Погода на 27 октября 2021 года в Краснодаре: ожидаются резкое похолодание и туманы Фото: instagram.com/prostoevgeny

Резкое похолодание ожидается на Кубани. В ближайшие часы столбики термометров в Краснодарском крае сбросят в среднем 5-7 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем не превысит 13 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается небольшое усиление ветра. На пике порывы будут достигать 9 м/с. В низинах и у водоемов ожидаются туманы.