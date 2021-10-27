Что произошло за ночь 27 октября в Краснодарском крае: Пострадавшие от взрыва бомбы в Новороссийске готовятся к судам Фото: @natvlad2610

Что произошло за ночь 27 октября 2021 года. Пострадавшие от взрыва бомбы в Новороссийске готовятся к судам. Во время разминирования авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны взрывной волной повредило несколько домов.

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