Театры Краснодарского края отменили спектакли из-за коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за роста заболеваемости коронавирусом театры Кубани приостанавливают свою работу. Спектакли отменяют или переносят на более поздние даты. Об этом представители сообщают на официальных сайтах.

Драмтеатр в Краснодаре закрывают с 30 октября. До 1 декабря на постановки можно будет попасть с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Такие же требования выдвинули в Молодежном театре.

В Музыкальном театре постановки перенесли на новые даты. Зрители смогут увидеть балеты «Маленький принц», «Каменный цветок», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» только в январе и феврале 2022 года. Фестиваль GGJazz, запланированный на 1 ноября, вовсе отменили. Билеты возвращаются через кассу.

А Краснодарский краевой театр кукол отменил все спектакли до 1 декабря. Здесь также можно вернуть билеты в любое время, кроме введенной выходной недели.