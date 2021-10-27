В Краснодаре произошла авария с участием такси

Обстоятельства выясняются Фото: Ольга СУХОВА

Утром 27 октября случилось ДТП на улице Российской в Краснодаре. На перекрестке столкнулись иномарка и машина службы такси. По предварительным данным, никто не пострадал.

- На месте работают сотрудники ДПС. Авария оформляется, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливается виновник, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции.

Очевидцы поделились видео с места аварии, на кадрах видно, как машины получили механические повреждения, например, у такси от столкновения оторвало передний бампер.

Местные жители отмечают, что аварии на этом перекрестке, к сожалению, не редкое явление.