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Происшествия27 октября 2021 8:36

В Краснодаре произошла авария с участием такси

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Обстоятельства выясняются

Обстоятельства выясняются

Фото: Ольга СУХОВА

Утром 27 октября случилось ДТП на улице Российской в Краснодаре. На перекрестке столкнулись иномарка и машина службы такси. По предварительным данным, никто не пострадал.

- На месте работают сотрудники ДПС. Авария оформляется, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливается виновник, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции.

ДТП на улице Российской в Краснодаре

Очевидцы поделились видео с места аварии, на кадрах видно, как машины получили механические повреждения, например, у такси от столкновения оторвало передний бампер.

Местные жители отмечают, что аварии на этом перекрестке, к сожалению, не редкое явление.