Медицинский комплекс «Маршрут здоровья» приедет в Динскую и Краснодар

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В крае мобильный комплекс «Маршрут здоровья» проводит выездное обследование жителей. 27 октября медики приедут в Динской район, а 28 октября будут дежурить в Краснодаре.

- В Динском районе обследует жителей станицы Нововеличковской, комплекс остановится на улице Братской. 28 октября передвижной комплекс будет работать в Краснодаре в районе дома № 113 по улице Агрохимической, - сообщили в минздраве края.

Скрининговая диагностика состояния здоровья проводится бесплатно по предъявлению паспорта и медицинского полиса. Приём ведется с 9 часов утра.