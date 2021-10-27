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Общество27 октября 2021 9:50

Нацпроект «Культура» выполнили в Краснодарском крае почти на 70%

В регионе обновляют библиотеки, школы искусств, музеи
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани ведется переоснащение учреждений культуры: закупается оборудование и инструменты, делается ремонт. Нацпроект «Культура» освоен уже почти на 70%.

- В этом году на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений культуры направлено 148 млн рублей. Из плана освоено 68,5% средств, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Так, в Анапе и Северском районе уже закончили капремонт. На завершающей стадии работы в учреждениях Красноармейского района и Краснодара. Также обновили Дома культуры в шести районах, еще в четырех – работы подходят к финалу.

На все программы нацпроекта запланировано 266,3 млн рублей.