Жителя Краснодара осудят за избиение полицейского и похищение удостоверения

Дело передано в суд

Конфликт между 36-летним местным жителем и 39-летним полицейским произошел в июле этого года. На бытовой почве они повздорили в магазине. Мужчина со злости начал бить сотрудника правоохранительных органов. В один момент полицейский упал и, ударившись головой об асфальт, сломал затылочную кость черепа. В это время обидчик забрал удостоверение и скрылся.

- Вину обвиняемый признал частично. На период следствия он находился по домашним арестом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.