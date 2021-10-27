Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 10:51

Жителя Краснодара осудят за избиение полицейского и похищение удостоверения

Расследование дела завершено
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дело передано в суд

Дело передано в суд

Конфликт между 36-летним местным жителем и 39-летним полицейским произошел в июле этого года. На бытовой почве они повздорили в магазине. Мужчина со злости начал бить сотрудника правоохранительных органов. В один момент полицейский упал и, ударившись головой об асфальт, сломал затылочную кость черепа. В это время обидчик забрал удостоверение и скрылся.

- Вину обвиняемый признал частично. На период следствия он находился по домашним арестом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.