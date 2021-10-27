МРЭО на Кубани в ноябрьские праздники работают по сокращенному графику

Будет несколько выходных

На Кубани МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел) с 1 по 7 ноября работают по сокращенному графику. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по региону.

- Приём граждан во всех МРЭО будет осуществляться 2, 3 и 6 ноября. Кроме того, в Краснодаре также возможно получить государственные услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений 1 и 7 ноября по адресам Просторная, 7 и Беговая, 6, - сообщили в ведомстве.

При посещении участков обязательно наличие маски и соблюдение социальной дистанции.