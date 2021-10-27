Число больничных мест для пациентов с COVID-19 увеличат в Адыгее

В Адыгее увеличат число больничных мест для пациентов с COVID-19 до 950 Фото из архива КП

В Адыгее до конца рабочей недели запланировано увеличить число больничных мест. В республике развернуто 880 коек, к которым добавят еще 70. Об этом накануне сообщили в региональном оперативном штабе со ссылкой на минздрав Адыгеи.

- В Адыгее развернуто 880 мест. К 27 октября дню их станет на 50 больше: дополнительные койко-места установят в госпитале на базе Майкопской городской больницы. 28 октября количество мест увеличится на 20 в Энемском госпитале. Всего к 29 октября в Адыгее будет развернуто 950 коек для пациентов с COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, с 25 октября в республике вступили новые ковидные ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Теперь для посещения досуговых мест необходимо предоставить QR-код. А с 1 ноября в загсы пустят только вакцинированных: как молодоженов, так и их гостей.