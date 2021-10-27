Число претендентов на кресло мэра Краснодара увеличилось до 19

Документы принимают еще два дня. Фото: krd.ru

За стуки количество кандидатур на должность главы столицы Кубани представили еще шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Заявки на должность главы города принимаются до 29 октября, - добавили в мэрии.

На конкурсную комиссию документы представили технический директор ООО «Лабиринт» Александр Терский, уполномоченный Федерального казначейства по Брянской области Андрей Ткаченко, депутат поселения Абинского района Светлана Ангальт, безработный Артем Семин, специалист видеонаблюдения ООО «Лента» Алексей Чугунов, бизнесмен Олег Нечаев.

В понедельник в мэры выдвинулись семь человек.

Напомним, что губернатор Краснодарского края порекомендовал на должность главы Краснодара бывшего вице-губернатора Андрея Алексеенко. Он уже перешел в мэрию и исполняет обязанности главы города.

Нового мэра Краснодара назовут уже 15 ноября.