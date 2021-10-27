На Кубани за последние сутки COVID-19 подтвердился у 265 человек, в том числе у 33 детей

За последние сутки в крае коронавирусом заболели 33 ребенка Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заразились 265 человек, в том числе 33 ребенка. Летальных случаев в крае зафиксировано 42. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

В Краснодаре выявили наибольшее число заболеваний – 59, в Сочи – 25, в Лабинском районе – один. 17 человек заболели в Выселковском муниципалитете, 13 - в Мостовском, по 11 - в Темрюкском, Кореновском и Новороссийске. В Геленджике, Туапсинском и Динском районах положительный тест получили по 10 человек.

- 8 новых пациентов в Успенском районе, по 7 – в Ленинградском, Калининском и Апшеронском, 6 – в Крыловском. В Армавире, Ейском и Красноармейском муниципалитетах зафиксировано по 5 случаев, по 4 – в Тимашевском и Северском,3 – в Приморско-Ахтарском. В Горячем Ключе, Отрадненском и Славянском районах заболели по 2 человека. В Абинском, Белореченском и Брюховецком муниципалитетах зафиксировано наименьшее число заболеваний – по одному.

Самому старшему новому пациенту 95 лет. К ИВЛ подключены 111 человек в тяжелом состоянии, на ЭКМО – 6.