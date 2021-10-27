В Краснодаре частично перекроют одну дорожную полосу улицы Симферопольской

По улице Симферопольской Краснодара частично ограничат движение машин Фото из архива КП

В Краснодаре частично перекроют одну дорожную полосу по улице Симферопольской. На участке от улицы Новороссийской до переулка Промышленного проведут ремонт канализационного коллектора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение ограничат с 30 октября по 15 ноября: с 00:00 30 октября до 06:00 1 ноября, с 00:00 6 ноября до 06:00 8 ноября, с 00:00 13 ноября до 6:00 15 ноября.

На участке заменяют аварийные трубы протяженностью 290 метров, работы по реконструкции уже выполнены на промежутке в 239 метров.