На Кубани второй робот-хирург-онколог заработал в Краевой клинической больнице № 1

Благодаря роботу-хирургу пациенты быстрее восстанавливаются после операции Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани в Ккраевую клиническую больницу №1 приобрели второго робота-хирурга-онколога. Первая система заработала в медучреждении в конце 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Благодаря оборудованию нового поколения операции проводятся с минимизированным риском травм. А пациенты восстанавливаются быстрее. Технику используют в гинекологии, кардиологии, при хирургии головы, шеи, сосудов и в том числе по торакальному, абдоминальному, колоректальному направлениям.

Разрезы робот-хирург делает не более 1 сантиметра. А через несколько часов после операции пациент может спокойно передвигаться.

При помощи первого оборудования в больнице проведено уже свыше 2 тысяч операций.