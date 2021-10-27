Паркурщик упал на крышу ресторана в Красной Поляне

У мужчины множественные травмы. Фото: ЮРПСО.

Спасатели Южного регионально поисково-спасательного отряда помогли 30-летнему паркурщику. Происшествие случилось в поселке Красная Поляна прошедшей ночью. В МЧС поступила информация о том, что мужчина выполнял элемент паркура - прыжок с высоты - и неудачно приземлился… на крышу ресторана.

Как сообщала пресс-служба ЮРПСО, происшествие случилось на территории одного из горных курортов поселка Красная Поляна.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда с помощью выдвижной лестницы поднялись на крышу к пострадавшему.

- При помощи альпинистского снаряжения спустили мужчину на землю, передав фельдшерам скорой помощи, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ЮРПСО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате происшествия 30-летний сочинец получил травму головы, перелом левой плечевой кости, различные ссадины и ушибы. Сейчас он под наблюдением медиков.