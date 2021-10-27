В Краснодаре 27 октября пройдет тренировка по цифровизации

Жители смогут подать заявления на оказание помощи через мобильник Фото: Иван МАКЕЕВ

27 октября в Краснодаре пройдут учения по просьбе МЧС. В регионе, как и по всей стране, решили, что оказание финансовой помощи населению при ЧС должно происходить через электронные устройства.

- Тренировка пройдет на территории парка 30-летия Победы и Дворца спорта «Олимп». В связи с решением руководства МЧС России учения пройдут совместно с Минцифры России, администрациями Краснодарского края и Краснодара, Минэкономразвития России, МВД России и ФНС России, - отметили организаторы.

Жители смогут подать заявления на оказание помощи через планшеты, телефоны. Также можно будет обращаться к сотрудникам МФЦ или в местные администрации.

- Цифровизация процесса оказания финансовой помощи позволит значительно ускорить процедуру по подготовке решений о назначении выплат пострадавшим гражданам, - отметили в ведомстве.